हरियाणा गोसेवा आयोग का पुनर्गठन, पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज चेयरमैन और सुमन गुप्ता वाइस चेयरमैन नियुक्त
सिरसा के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज को हरियाणा गोसेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अंबाला की सुमन गुप्ता को आयोग का वाइस चेयरमैन बनाया गय ...और पढ़ें
HighLights
रामचंद्र कंबोज हरियाणा गोसेवा आयोग के नए चेयरमैन बने
अंबाला की सुमन गुप्ता आयोग की वाइस चेयरमैन नियुक्त
पशुपालन विभाग ने नौ सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सिरसा के रानियां से पूर्व विधायक रहे रामचंद्र कंबोजब हरियाणा गोसेवा आयोग के नए चेयरमैन होंगे। अंबाला के नारायणगढ़ की सुमन गुप्ता वाइएस चेयरमैन होंगी।
आयोग में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित नौ सदस्य नियुक्त किए गए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने आयोग में नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं।
दलबीर राणा नारनौंद (हिसार), ऋषि पाल कौशिक कुरुक्षेत्र, अनिल गोयल हिसार, चरण सिंह तेवतिया पलवल, सतीश मुंजाल सीवन (कैथल), समय सिंह कश्यप जींद और सुरेंद्र गगसीना (करनाल) को सदस्य बनाया गया है।