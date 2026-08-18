गुरुग्राम की खांडसा मंडी का होगा कायाकल्प, 12 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा अत्याधुनिक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुरुग्राम की खांडसा मंडी को अत्याधुनिक रूप देने की योजना के लिए प्रदेश सरकार ने बजट राशि जारी कर दी है। जल्द ही नवनिर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।

आधुनिक आदर्श मंडी को 18 माह में तैयार किया जाना है। 12 करोड़ की रकम खर्च कर मंडी में व्यापारियों के बैठने के लिए अत्याधुनिक शैड तैयार किए जाने हैं। सड़क सीमेंट की बनेगी तथा मंडी परिसर के चारों ओर दीवार बनाने से साथ-वाहनों को आने-जाने के लिए दो गेट बनेंगे।