    हरियाणा में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2024 पर उच्चस्तरीय समिति गठित, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी होंगे कमेटी के अध्यक्ष

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:04 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने 'जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम, 2024' को अपनाने पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में एक उच

    जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2024 पर उच्चस्तरीय समिति गठित (प्रतिकात्मत तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में 'जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम, 2024' को अपनाने के संबंध में विचार-विमर्श एंव समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

    समिति में ये विभाग होंगे शामिल

    जानकारी के अनुसार, यह समिति केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों और संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गई है। समिति के संयोजकों में पर्यावरण विभाग, वन एवं वन्यजीव विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग शामिल होंगे।

    इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग समिति के सदस्य होंगे।

     

    वहीं, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अभियंता भूपेंद्र रिणवा समिति के संयोजक होंगे। यह समिति संशोधन अधिनियम को अपनाने से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।