हरियाणा में किसानों को बड़ा तोहफा, बाजरे पर मिलेगा 2900 रुपये MSP; भावान्तर भरपाई योजना से सरकार देगी पूरा लाभ
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धान और बाजरे की खरीद को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।
HighLights
सीएम सैनी ने धान और बाजरा खरीद के लिए दिए निर्देश
बाजरे पर ₹2300 एमएसपी, भावांतर भरपाई से ₹2900 लाभ
मंडियों में खरीद और उठान की निगरानी करेंगे एचसीएस अधिकारी
डिजिटल डेस्क, पंचकूला। धान खरीद को लेकर किसानों की परेशानी को समझते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए हैं। प्रदेश की मंडियों में शुरू हुई फसल खरीद प्रक्रिया को रिव्यू करते हुए सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
नायब सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि सरकार धान और बाजरे की खरीद के साथ तत्काल उठान सुनिश्चित करेगी। फसल खरीद और भुगतान के किसी भी स्तर पर किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार मंडियों में धान और बाजरे की सुचारू खरीद के साथ-साथ फसलों के तत्काल उठान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
बाजरे का एमएसपी 2300 रुपये
नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब तक पांच लाख क्विंटल धान खरीदा गया है। इसी के साथ मंडियों में आवक बढ़ाने के साथ उठान की गति बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार किसानों को बाजरे के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी सुनिश्चित करेगी। सीएम ने कहा कि खुले बाजार मे 2300 से अधिक भाव मिलने पर 2900 रुपये एमएसपी भावान्तर भरपाई की जाएगी।
किसानों को भावान्तर भरपाई योजना के तहत किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। वहीं, बाजरे की खरीद निजी डीलरों के माध्यम से भी जारी रहेगी।
मंडी में खरीद व्यवस्था की निगरानी करेंगे एचसीएस
सीएम ने कहा कि हर मंडी में खरीद व्यवस्था की निगरानी के लिए HCS स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासनिक सचिव मंडियों का दौरा कर खरीद और उठान व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की बची धान को लेकर राइस मिलर्स के लिए विभागीय टीम गठित की गई थी। व्यापारियों की सुविधा के लिए 2777 प्रति क्विंटल की राशि निर्धारित की गई है।