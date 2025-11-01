हरियाणा दिवस: CM नायब ने गिनाईं उपलब्धियां, बोले- पारदर्शी भर्ती व्यवस्था बनी मिसाल; 3 लाख युवाओं को मिला रोजगार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा दिवस पर शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हरियाणा की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था मिसाल बन गई है। इस दौरान तीन लाख युवाओं को पूरी पारदर्शिता के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।

इनमें से एक लाख 80 हजार युवाओं को नियमित सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि एक लाख 20 हजार युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेशी विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ा रही है। युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करते हुए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त की गई है। हरियाणा का यह भर्ती पारदर्शिता माडल आज पूरे देश में अच्छा उदाहरण बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री भी कई बार कर चुके हैं।

शिक्षा के साथ कौशल विकास पर जोर उन्होंने कहा कि हरियाणा दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने आज पंचकूला में किया। आगामी हरियाणा दिवस से साप्ताहिक पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जाएगा। राज्य सरकार युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर भी बल दे रही है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस का सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार किया गया है।

पिछले 11 वर्षों में राज्य में 12 लाख 20 हजार 872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का पंजीकरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 28 हजार 378 करोड़ रुपये का निवेश संभव हुआ है। वर्तमान में राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा 19 यूनिकार्न कंपनियां भी हैं।