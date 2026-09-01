हरियाणा के सहकारी बैंकों में 90 प्रतिशत पद खाली, सिर्फ 886 पदों को भरने के लिए चल रही प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारी बैंकों में 5148 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 582 पर नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं और 4,566 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 4557 स्वीकृत पदों में महज 375 कर्मचारी हैं और 4182 पद खाली हैं। कर्मचारियों के 90 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं।

मुलाना की विधायक पूजा चौधरी के सवाल पर सहकारिता मंत्री डा. अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि 886 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यानी मौजूदा 4566 रिक्तियों में से करीब 19 फीसद पदों पर ही भर्ती होगी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में तृतीय श्रेणी के 3087 स्वीकृत पदों में सिर्फ 333 और चतुर्थ श्रेणी के 1470 पदों में केवल 42 कर्मचारी तैनात हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक खास तौर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से जुड़े ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में स्वीकृत ढांचे के मुकाबले कर्मचारियों की इतनी कम संख्या बैंकिंग सेवाओं की क्षमता पर सवाल खड़ा करती है।

हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक यानी हरको बैंक की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। यहां 591 स्वीकृत पदों में केवल 207 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं, जबकि 384 पद खाली हैं। हरको में भी सबसे ज्यादा रिक्तियां श्रेणी-सी और डी में हैं। श्रेणी-सी के 287 पदों में 69 कर्मचारी कार्यरत हैं और 218 पद खाली हैं।

श्रेणी-डी में 120 में से सिर्फ 25 पद भरे हैं और 95 रिक्त हैं। श्रेणी-बी में 139 में से 80 पद भरे हैं, जबकि 59 खाली हैं। श्रेणी-ए के 45 पदों में 33 कर्मचारी हैं और 12 पद रिक्त हैं।