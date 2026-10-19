नायब सरकार के 2 साल पर कांग्रेस का बड़ा हमला, मैदान में उतारेगी दिग्गजों की फौज; सरकार के कमियों को करेंगे उजागर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उपलब्धियां गिनाए जाने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फील्ड में उतरेंगे।

कुशासन और वादाखिलाफी का आरोप लगा रही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बुधवार को विभिन्न जिलों में प्रेस कांफ्रेंस कर विफलताएं उठाएगी। इस दौरान दो साल के कामकाज और वादों पर सवाल उठाए जाएंगे।

कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का दावा है कि किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, विद्यार्थी और छोटे व्यापारी सरकार की नीतियों से परेशान हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।