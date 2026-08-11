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    भ्रष्टाचार की चार्जशीट बनाएगी कांग्रेस, विधानसभा में हरियाणा सरकार को घेरने की तैयारी

    By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 04:19 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों पर घेरने के लिए एक चार्जशीट बनाने की रणनीति तैयार की है। ...और पढ़ें

    हरियाणा प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (जागरण)

    हरियाणा प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (जागरण)

    HighLights

    1. कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार चार्जशीट बनाने की रणनीति बनाई।

    2. एचकेआरएनएल नौकरियों में भ्रष्टाचार पर 19 को पंचकूला में धरना।

    3. बैंक घोटाले, बेरोजगारी, एसवाईएल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों की चार्जशीट बनाने की रणनीति बनाई है।

    पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा को चार्जशीट तैयार करने के लिए गठित कमेटी की कमान सौंपी गई है। इस कमेटी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में बेरी से विधायक डॉ. रघुबीर कादियान को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जबकि करीब एक दर्जन स्थायी सदस्य और कुछ अस्थायी सदस्य शामिल किए जाएंगे।

    विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुए निर्णय साझा करते हुए बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) की नौकरियों में भ्रष्टाचार और भेदभाव के विरोध में कांग्रेस विधायक 19 को पंचकूला में धरने पर बैठेंगे।

    अनुबंधित कर्मचारियों को पक्की नौकरी और शोषण से मुक्ति के लिए दिए जाने वाले इस धरने का संयोजक भी अशोक अरोड़ा को बनाया गया है।

    कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद और शकुंतला खटक, गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा, कुलदीप वत्स, बलराम दांगी, विकास सहारण तथा जस्सी पेटवाड़ सहित अन्य विधायकों के साथ पत्रकारों से बातचीत कर रहे हुड्डा ने युवाओं, कर्मचारियों, किसानों और खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

    उन्होंने आरोप लगाया कि एचकेआरएनएल में नौकरी लगवाने के नाम पर एक प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है। वर्ष 2014 में प्रदेश में कर्मचारियों के 3.75 लाख स्वीकृत पद थे, जो अब घटकर ढाई लाख रह गए हैं।

    सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया और जिला अध्यक्ष के बीच टकराव से जुड़े सवाल पर हुड्डा ने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी इस पर विचार करेगी। फिलहाल उनके पास इस संबंध में कोई मामला नहीं आया है।

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    बैंक घोटाले पर मानसून सत्र में लाया जाएगा काम रोको प्रस्ताव

    पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में बैंक घोटाले को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जलभराव, निजी बिजली कंपनियों को लाइसेंस सहित जनहित के अन्य मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। उन्होंने हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए अतिथि अध्यापकों काे तुरंत प्रभाव से पक्का करने की मांग की।

    ई 20 पेट्रोल और खाद की कमी पर उठाए सवाल

    हुड्डा ने आरोप लगाया कि किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित यूरिया और डीएपी का पूरा स्टाक भी सरकार नहीं उठा पाई है। परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए ‘परिवार परेशानी पत्र’ बन गया है।

    ई 20 पेट्रोल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट में इसके कारण वाहनों की माइलेज और उम्र प्रभावित होने की बात कही गई थी। इसके बावजूद ई20 पेट्रोल लागू किया गया।

    हरियाणा को राष्ट्रमंडल खेलों की सह मेजबानी मिले

    पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में प्रस्तावित 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की सह मेजबानी हरियाणा को भी मिलनी चाहिए। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश के लिए सबसे अधिक पदक जीत रहे हैं।

    प्रदेश के पास खेलों के आयोजन के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार राजस्थान को पाइपलाइन के जरिए पानी देने का समझौता कर रही है, वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हिमाचल प्रदेश से पाइपलाइन के जरिए एसवाईएल का पानी लाया जा सकता है।