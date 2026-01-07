Haryana News: मनरेगा की रक्षा को कांग्रेस ने बड़े नेताओं को सौंपी कमान, देखें लिस्ट
कांग्रेस ने हरियाणा में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान को सशक्त बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। पार्टी ने इस अभियान की कमान राज्य के प्रमुख नेताओं और पदा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान को सशक्त एवं कारगर बनाने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। पार्टी ने हरियाणा के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों को अभियान की कमान सौंपी है ताकि इसे सफल बनाया जा सके। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव करने की साजिश की है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम खत्म करके राष्ट्रपिता का अपमान किया है।
- राव नरेंद्र सिंह -अध्यक्ष, हरियाणा कांग्रेस
- भूपेंद्र सिंह हुड्डा -कांग्रेस विधायक दल के नेता
- कुमारी सैलजा -सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव
- रणदीप सिंह सुरजेवाला -सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव
- दीपेंद्र सिंह हुड्डा -सांसद एवं कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य
- जितेंद्र बघेल -राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के सह प्रभारी
- प्रफुल्ला गुढ़ाडे -राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के सह प्रभारी
- बीरेंद्र सिंह -पूर्व केंद्रीय मंत्री
- धर्मपाल सिंह मलिक -पूर्व प्रदेशाध्यक्ष
- डॉ. अशोक तंवर -पूर्व प्रदेशाध्यक्ष
- चौधरी उदय भान -पूर्व प्रदेशाध्यक्ष
- जय प्रकाश जेपी -सांसद
- वरुण चौधरी मुलाना -सांसद
- सतपाल ब्रह्मचारी -सांसद
- डॉ. रघुबीर कादियान -विधायक
- अशोक अरोड़ा -विधायक
- कुलदीप शर्मा- पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
- कैप्टन अजय सिंह यादव -पूर्व मंत्री
- राम किशन गुज्जर -कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष
- जितेंद्र कुमार भारद्वाज - कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष
- सुरेश गुप्ता - कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष
- सुधा भारद्वाज -अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस
- निशित कटारिया -अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस
- पूनम चौहान -मुख्य आयोजक, सेवादल हरियाणा
- अविनाश यादव -अध्यक्ष, एनएसयूआइ हरियाणा फोम लाल - अध्यक्ष, आरजीपीआरएस हरियाणा
