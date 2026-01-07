Haryana News: मनरेगा की रक्षा को कांग्रेस ने बड़े नेताओं को सौंपी कमान, देखें लिस्ट

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान को सशक्त एवं कारगर बनाने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। पार्टी ने हरियाणा के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों को अभियान की कमान सौंपी है ताकि इसे सफल बनाया जा सके। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव करने की साजिश की है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम खत्म करके राष्ट्रपिता का अपमान किया है।