हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन, कौशल रोजगार कर्मियों को परमानेंट करने की मांग; हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। कांग्रेस ने कौशल रोजगार निगम के तहत लगे तमाम कर्मियों को पक्का करने की मांग को लेकर बुधवार को बड़ा धरना प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में HKRN कार्यालय पहुंचे। इस बीच कांग्रेसजनों को पुलिस ने रोक लिया, जहां लोगों ने जमकर नारेबाजी की।

बीजेपी सरकार जवाब दो, जवाब दो! HKRN का हिसाब दो, हिसाब दो! के जोरदार नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने किया। इस मौके पर पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद वरुण मुलाना, सांसद सतपाल ब्रम्हचारी, सांसद कर्मवीर बौद्ध, आयोजक चन्दरमोहन, संयोजक अशोक अरोड़ा वीरेंदर सिंह, उदयभान, कुलदीप शर्मा डिप्टी लीडर आफताब अहमद समेत सभी विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता व हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बीजेपी पर साधा निशाना इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि HKRN के जरिए बीजेपी सरकार युवाओं का युवाओं का शोषण कर रही है। हमारी मांग है कि HKRN से लगे सभी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में पक्का किया जाए और उन्हें समान पे-स्केल, DA, प्रमोशन, आरक्षण व रिटायरमेंट लाभ दिए जाएं। साथ ही भविष्य में तमाम नियुक्तियां पक्की भर्ती के तहत की जाएं।

हुड्डा ने कहा कि सरकार का काम पक्की भर्तियां करना होता है, लेकिन बीजेपी सरकार राजपत्रित पदों को भी HKRN के जरिये भरकर ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। इसके जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर दलित-पिछड़े व गरीबों का आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है।

क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान सरकारी पदों की संख्या को बढ़ाकर 4 लाख किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सकें और लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं मिल सकें। लेकिन बीजेपी ने इस संख्या को घटाकर मात्र ढाई लाख कर दिया और हरियाणा को बेरोजगारी का सिरमौर बना दिया है। जबतक सरकार पदों की संख्या को बढ़ाकर वापिस 4 लाख नहीं करती और कौशल कर्मियों को पक्का नहीं करती, तबतक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कोई नई मांग नहीं कर रही है, बल्कि खुद भाजपा ने विधानसभा चुनाव में कच्चे कर्मचारियों का वोट लेने के लिए 1,25,000 कौशल कर्मियों को पक्का करने का ऐलान किया था। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी करने का भी ड्रामा रचा गया।