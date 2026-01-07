हरियाणा में कोल्ड डे.... नौ जिलों में कश्मीर जैसा हाल, पाले से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी
हरियाणा सरकार ने उत्तर भारत में बढ़ती सर्दी और संभावित शीतलहर के मद्देनजर लोगों को पाले व ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। उत्तर भारत में बढ़ रही सर्दी और संभावित शीतलहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों को शीतलहर एवं पाले से बचाव की एडवाइजरी (सलाह) जारी की है।
भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई “शीत लहर कार्य योजना” के अंतर्गत सर्दी से बचाव के लिए प्रेरित किया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि पिछले वर्ष जनवरी 2025 में चंडीगढ़, अंबाला, करनाल और हिसार में शीतलहर का प्रभाव देखा गया था।
- आरेंज अलर्ट: अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत व पानीपत।
- यलो अलर्ट: पंचकूला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी व चरखी दादरी।
- कोल्ड डे: झज्जर, रोहतक, जींद कोल्ड वेव : महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी। इन जिलों में कश्मीर जैसी ठंड है।
