हरियाणा में कोल्ड डे.... नौ जिलों में कश्मीर जैसा हाल, पाले से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। उत्तर भारत में बढ़ रही सर्दी और संभावित शीतलहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों को शीतलहर एवं पाले से बचाव की एडवाइजरी (सलाह) जारी की है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई “शीत लहर कार्य योजना” के अंतर्गत सर्दी से बचाव के लिए प्रेरित किया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि पिछले वर्ष जनवरी 2025 में चंडीगढ़, अंबाला, करनाल और हिसार में शीतलहर का प्रभाव देखा गया था।