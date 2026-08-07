हरियाणा में राइस मिलर्स को पिछले साल 30 जून तक का मिलेगा बोनस, एक्स्ट्रा चावल की खरीद के लिए केंद्र से बात करेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में धान की रिकॉर्ड पैदावार के बीच चावल की खरीद, भंडारण और बोनस भुगतान जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हरियाणा के राइस मिलर्स को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी राहत दी है।

मुख्यमंत्री ने 30 जून 2025 तक निर्धारित अवधि में चावल की डिलीवरी करने वाले राइस मिलर्स को बोनस देने की घोषणा करते हुए उनकी अन्य सभी लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने का भरोसा दिलाया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अतिरिक्त चावल की खरीद के मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत कर समस्या का शीघ्र समाधान निकाला जाएगा।

भुगतान संबंधी मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा

चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में आयोजित राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक में कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की डिलीवरी, भंडारण क्षमता और बोनस भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव जे गणेशन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।



बैठक में राइस मिलर्स ने बताया कि केंद्र सरकार ने फिलहाल अतिरिक्त चावल की डिलीवरी लेने से इन्का्र कर दिया है, जबकि इस वर्ष हरियाणा में धान का उत्पादन अनुमान से अधिक हुआ है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से केंद्र स्तर पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के लिए इस वर्ष 55 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अधिक उत्पादन के कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा जा चुका है और इस मुद्दे पर आजकल में किसी भी समय बैठक भी होगी।

भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर बैठक में राइस मिलर्स ने चावल भंडारण के लिए गोदामों की कमी का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े वेयरहाउस और आधुनिक साइलो स्थापित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, जिससे गोदामों की कमी का स्थायी समाधान होगा।