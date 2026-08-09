हरियाणा में नियमित होंगे हारट्रोन कर्मचारी, CM नायब सैनी ने दिया आश्वासन; कल का प्रदर्शन स्थगित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा पार्ट-टू एवं हारट्रोन कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन दिए जाने के बाद कर्मचारियों ने 11 अगस्त को होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है।

कालका की विधायक शक्तिरानी शर्मा की मौजूदगी में कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल ने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे पार्ट-टू एवं हारट्रोन कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित सभी कानूनी तथ्यों, प्रशासनिक दस्तावेजों एवं प्रमुख मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार पूर्वक रखा।

11 अगस्त को पंचकूला में प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की समस्याओं पर कानूनी पहलुओं को समझते हुए कर्मचारियों को नियमानुसार शीघ्र उचित एवं सकारात्मक कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद पार्ट-टू एवं हारट्रोन कर्मचारियों ने 11 अगस्त को पंचकूला में प्रस्तावित प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय लिया।