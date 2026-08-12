गुरुवार को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, मानसून सत्र की तारीख पर लगेगी मुहर; कई विधायकों पर चर्चा की संभावना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्रिमंडल की बैठक आज वीरवार को होगी, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय की जाएगी। अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है।

दोपहर बाद तीन बजे हरियाणा सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल स्थित मुख्य कमेटी रूम में होने वाली कैबिनेट बैठक में उन चार प्रस्तावाें पर भी विचार किया जा सकता है, जिन्हें विगत 28 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में लंबित रखा गया था। इसके अलावा विधानसभा में पारित किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।