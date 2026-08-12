गुरुवार को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, मानसून सत्र की तारीख पर लगेगी मुहर; कई विधायकों पर चर्चा की संभावना
हरियाणा मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय की जाएगी। यह सत्र अगस्त अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में बुलाया जा सकता ...और पढ़ें
HighLights
आज होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक।
विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि पर होगा फैसला।
कई लंबित प्रस्तावों और विधेयकों पर भी होगी चर्चा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्रिमंडल की बैठक आज वीरवार को होगी, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय की जाएगी। अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है।
दोपहर बाद तीन बजे हरियाणा सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल स्थित मुख्य कमेटी रूम में होने वाली कैबिनेट बैठक में उन चार प्रस्तावाें पर भी विचार किया जा सकता है, जिन्हें विगत 28 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में लंबित रखा गया था। इसके अलावा विधानसभा में पारित किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।
मानसून सत्र में आधा दर्जन से अधिक विधेयक पारित कराए जाने हैं। इनमें प्रशासनिक सुधार, विभागीय नियमों में संशोधन और जनहित से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। संबंधित विभागों के मंत्री संशोधित विधेयकों का ड्राफ्ट कैबिनेट के समक्ष रखेंगे, जिससे इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके।