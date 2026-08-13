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    हरियाणा में बोर्ड-निगमों की कार्यप्रणाली होगी और सख्त, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चेयरमैन को निर्देश जारी

    By Anurag Aggarwa Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:07 PM (IST)

    हरियाणा में सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े बोर्डों और निगमों की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह और परिणामोन्मुखी बनाने पर जोर दिया गया है। ...और पढ़ें

    हरियाणा में बोर्ड-निगमों की कार्यप्रणाली होगी और सख्त (जागरण फोटो)

    हरियाणा में बोर्ड-निगमों की कार्यप्रणाली होगी और सख्त (जागरण फोटो)

    HighLights

    1. बोर्ड-निगमों की कार्यप्रणाली को जवाबदेह और परिणामोन्मुखी बनाया जाएगा।

    2. योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिक जिम्मेदारी।

    3. जनता की समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो से जुड़े बोर्डों, निगमों और संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है।

    ब्यूरो के चेयरमैन मोहन लाल बडौली ने स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी बोर्डों और संस्थाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ उनकी नियमित समीक्षा और आमजन तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी।

    हरियाणा निवास में ब्यूरो से संबद्ध बोर्डों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सोसायटियों एवं संस्थाओं के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एमडी, सीए और प्रमुख अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोहन लाल बडौली ने विभागीय लक्ष्यों, योजनाओं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

    उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक संस्था अपने कार्यालय में योजनाओं एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाए। वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाए और योजनाओं व उपलब्धियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि पात्र लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी के लिए भटकना न पड़े।

    बडौली ने बोर्डों के अध्यक्षों और अधिकारियों से जनता के लिए पर्याप्त समय निकालने तथा उनकी समस्याओं का संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नए विचारों, बेहतर कार्यप्रणाली और टीमवर्क के जरिए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

    बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती ने कार्यालयों को अधिक व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने स्टाफ की कमी और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    भारती ने सभी बोर्डों एवं संस्थाओं को अपने कार्यों के स्पष्ट लक्ष्य और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं की स्थिति की नियमित समीक्षा कर लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

    हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी संस्थाओं को बेहतर समन्वय के साथ काम करना होगा। बैठक में विभिन्न बोर्डों एवं संस्थाओं के अध्यक्षों ने अपने संस्थानों की उपलब्धियों, कार्ययोजनाओं और समस्याओं की जानकारी दी तथा सुझाव साझा किए।