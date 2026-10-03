मिलने से पहले टेंशन में थे हरियाणा BJP विधायक, PM मोदी ने 2 मिनट में दूर की; बोले- डरो मत! रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा है

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्रे मोदी के साथ हरियाणा के भाजपा विधायकों की पहली सामूहिक मुलाकात बेहद आत्मीय माहौल में हुई। बैठक से पहले सभी मंत्री और विधायक जहां कुछ तनाव में नजर आ रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री के शुरुआती अंदाज ने कुछ ही मिनटों में माहौल को सहज कर दिया।

हरियाणवी अंदाज में विधायकों को उलाहना देते हुए मोदी ने उनसे कहा कहा, “हरियाणा वालों, तुमने राम-राम क्यों नहीं की।” प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विधायकों को केवल परिचय के लिए बुलाया गया है। किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी मंत्री और विधायक सहज हुए।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने सबसे पहले अपनी बात रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संबोधित किया। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों से संवाद किया। मैंने किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा है- पीएम प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन दिनों से इस बैठक को लेकर मीडिया में कई तरह की नकारात्मक बातें चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न मैंने किसी का रिपोर्ट कार्ड देखना है और न ही मैंने किसी को तलब किया है। यह मुलाकात बेहद सामान्य और परिचयात्मक है।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने विधायकों से उनके क्षेत्र और पुराने भाजपा नेताओं के बारे में भी जानकारी ली। मोदी ने हरियाणा के व्यापक प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश का असर पूरे देश पर पड़ता है, इसलिए हरियाणा को हर क्षेत्र में आगे रखने का प्रयास होना चाहिए।

किसानों से जुड़ाव के संदर्भ में उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कम से कम हर किसान को एक एकड़ में प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। गांवों तक पहुंचने और जनसंवाद पर जोर बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे हरियाणा के सभी विधायकों के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा के विधायकों को लंबा समय दिया और विकास, जनसेवा तथा संगठन को लेकर विशेष मार्गदर्शन दिया।

सैनी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बनेगा। इसमें किसान, युवा और महिलाएं जब संकल्प के साथ जुड़ेंगे, तभी विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा का लक्ष्य हासिल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरी न रहे, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने पर जोर दिया गया है।

हर विधानसभा क्षेत्र में 30 से 35 गांवों में नियमित बैठकें मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 से 35 गांवों में नियमित बैठकें करने की बात कही। उन्होंने गांवों में टिफिन बैठक, संवाद, स्वच्छता अभियान और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान की दिशा में काम करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी विधायक, मंत्री, नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और समस्याओं के समाधान का माध्यम बनें।

स्मृति इरानी और भोला सिंह से भी मिले हरियाणा के विधायक नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा को परिवार की तरह मानने की बात कही और इसी भाव से विधायकों से संवाद किया। उन्होंने कहा, “राजनीति हमारे लिए सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम है। प्रधानमंत्री ने हमें सेवा के माध्यम से राजनीति करना सिखाया है।”