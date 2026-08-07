हरियाणा में आयुष सेवाओं का होगा विस्तार, जींद और रेवाड़ी में बनेंगे औषधीय उद्यान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विजन-2047 के तहत आयुष सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। आमजन को आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का भी अधिकाधिक लाभ मिले, इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया गया कि जींद और रेवाड़ी में राज्य स्तरीय औषधीय उद्यान (हर्बल गार्डन) स्थापित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। प्रत्येक योगशाला के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में आयुर्वेद आधारित संतुलित एवं पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने के लिए 847 आयुष योग सहायकों, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण, एनीमिया तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ-साथ खेल भावना को बढ़ावा देना, आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार पथ्य-अपथ्य का प्रचार करना है।

अधिकारियों ने सर्विस रूल तैयार कर मंजूरी दी बैठक में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को आयुष प्रणाली के तहत मान्यता देने और उनके पंजीकरण से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सर्विस रूल तैयार कर मंजूरी के लिए भेज दिए गए हैं और जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।