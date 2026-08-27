हरियाणा विधानसभा में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, राष्ट्रगीत के दौरान बाहर रहे कांग्रेसी विधायक, BJP ने साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के साथ हुई, लेकिन इसी दौरान सदन में सियासी विवाद की नई पटकथा लिखी गई। राष्ट्रगीत बजने के समय कांग्रेस विधायक विधानसभा सदन में मौजूद नहीं थे। गीत समाप्त होने के बाद ही कांग्रेस विधायक सदन में पहुंचे।



इस दौरान सदन में मौजूद भाजपा विधायक, अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया और अतिथि राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहे। कांग्रेस विधायकों के इस तरह सदन में नहीं पहुंचने को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं।

हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक मतभेद पहले से ही सामने आते रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि भाजपा वालों को कांग्रेस को देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस विधायकों की गैरमौजूदगी को भाजपा ने कांग्रेस की सोच से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है।

वंदे मातरम वैचारिक बहस का विषय रहा राष्ट्रीय स्तर पर भी वंदेमातरम् लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा के बीच वैचारिक बहस का विषय रहा है। कांग्रेस का रुख रहा है कि राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों को लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग मत रहे हैं। वहीं, भाजपा वंदेमातरम को राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और देशभक्ति की भावना से जोड़ती रही है।