हरियाणा विधानसभा में जातीय टिप्पणी पर बवाल, विधायक गीता भुक्कल के बयान पर कांग्रेस को मांगनी पड़ी माफी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया, जब झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने एक कहावत के जरिये ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर दी।

विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा विधायकों ने उन्हें घेर लिया। थानेसर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने इस प्रकरण में माफी मांगी और स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने कार्यवाही से शब्दों को निकलवा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को लेकर जब सरकारी संकल्प पेश किया और यात्रा निकालने की बात कही, तब रोहतक के कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कलश यात्रा की कमेटी में कांग्रेस के एससी सांसदों-विधायकों को शामिल नहीं करने पर सवाल उठाए।

सीएम ने कांग्रेस पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि मुझे इस बात से पीड़ा हो रही है और आंसू आ रहे हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती के कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाने के बावजूद वे कहीं दिखाई नहीं दिए।

बहस के दौरान भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने भूपेंद्र हुड्डा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके पप्पू को वंदे मातरम् से क्या तकलीफ है। हुड्डा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सदन में वंदे मातरम् गाया गया था और कांग्रेस ने साथ दिया। उन्होंने टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की।

इतने में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि ‘ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण हीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण।’ गीता भुक्कल ने यहां तक कह दिया कि ब्राह्मण समाज में रामकुमार गौतम जैसा व्यक्ति पैदा हो सकता है, जो हर समय समाज में जातीय जहर घोलता रहता है। इस बात पर भाजपा विधायक भडक़ गए और गीता भुक्कल से माफी मांगने की बात पर अड़ गए।

हंगामे के बीच पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संतों की जयंती मनाने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। संतों और बुजुर्गों की मांग पर सरकार ने सभी संतों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला किया था।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा और गुरुग्राम के भाजपा विधायक मुकेश शर्मा ने गीता भुक्कल की टिप्पणी पर माफी की मांग की। अरविंद शर्मा ने कहा कि छोटी सोच के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि यह सरकार बड़ी सोच के साथ बनी है।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हम महापुरुषों की सदैव पूजा करते हैं। विपक्ष के साथियों को भी ध्यान रखना चाहिए, कौन लोग क्या करते हैं, ऐसी टिप्पणी न करें तो ज्यादा अच्छा है। हम किसी के सर्टिफिकेट देने से नहीं, भावना से काम कर रहे हैं।