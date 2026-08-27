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हरियाणा विधानसभा में 'गुंडागर्दी' शब्द पर हंगामा, 8 विधायकों को मार्शलों ने निकाला; पहुंच गए थे स्पीकर के आसन के तक

By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:52 PM (IST)

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन 'गुंडागर्दी' शब्द पर भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के आठ विधायकों ...और पढ़ें

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की तरफ कूच करने का प्रयास करते कांग्रेस विधायक।

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की तरफ कूच करने का प्रयास करते कांग्रेस विधायक। 

HighLights

  1. मानसून सत्र के पहले दिन 'गुंडागर्दी' शब्द पर विवाद

  2. आठ कांग्रेस विधायकों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित

  3. मार्शलों ने बलपूर्वक निलंबित विधायकों को सदन से निकाला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन वीरवार को गुंडागर्दी शब्द पर जमकर विवाद और हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस विधायक छह बार नारेबाजी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के आसन के सामने पहुंचे।

अध्यक्ष ने बार-बार उन्हे चेतावनी दी, लेकिन जब वे नहीं माने तो आठ विधायकों इंदुराज नरवाल, विकास सहारण, शकुंतला खटक, जस्सी पेटवाड़, बलराम दांगी, आदित्य सुरजेवाला, देवेंद्र हंस और गोकुल सेतिया को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। विधानसभा सत्र की अगली बैठक 31 अगस्त और अंतिम बैठक एक सितंबर को होनी है।

विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने जमे इन आठों विधायकों को मार्शलों ने बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला। इसके विरोध में कांग्रेस के बाकी विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हंगामे से सदन में घंटों गतिरोध बना रहा। दो बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

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इससे पहले विधानसभा परिसर के बाहर कांग्रेस ने राम मंदिर चंदा चोरी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने, अतिथि अध्यापकों को पक्का करने, पेपर लीक रोकने और कानून व्यवस्था में सुधार सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया।

कांग्रेस विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हाई कोर्ट चौक से प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंचे। सभी ने काले कपड़े पहने थे और विरोध स्वरूप सभी काले कपड़ों में ही सदन में पहुंचे। शोक प्रस्तावों तक सदन सामान्य गति से चला, लेकिन इसके बाद हंगामा शुरू हो गया।

हंगामे का आधार बना विधानसभा के बाहर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान विधायकों की पुलिस व सुरक्षा स्टाफ के साथ हुई कहासुनी व धक्का-मुक्की। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व बेरी के विधायक डॉ. रघुबीर सिंह कादियान ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए।

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हुड्डा ने शर्ट की फटी जेब दिखाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस की वर्दी में बदमाश भेजे गए थे। उन्होंने स्पीकर से पूछा कि ऐसे आदेश किसने दिए थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि व्यवस्था बनाना और नियम-कायदों का पालन करना मेरा दायित्व है। वे इस पूरे मामले पर जानकारी लेंगे और सदन को सूचित करेंगे।

स्पीकर के आश्वासन के बाद भी शांत नहीं हुए कांग्रेस विधायक

इस आश्वासन के बाद भी कांग्रेसी शांत नहीं हुए। दूसरी ओर भाजपाइयों ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप भी लगाए। इस दौरान इंटरनेट मीडिया पर ऐसी वीडियो चली, जिसमें हुड्डा किसी पुलिसकर्मी को कोहनी मारकर पीछे धकेल रहे थे।

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बढ़ते हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो मामला फिर पुराने मुद्दे पर अटक गया। इस बार कांग्रेसी और भी आक्रामक थे। भाजपाई भी योजना के साथ मोर्चा संभाले दिखे। हंगामे के बीच स्पीकर ने फिर से सदन की कार्यवाही को दोपहर साढ़े बारह बजे तक स्थगित कर दिया।

स्पीकर और विपक्ष के नेता के बीच गरमा-गरमी

गुंडागर्दी शब्द को लेकर स्पीकर हरविन्द्र कल्याण और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा के बीच बहस हुई। हुड्डा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सदन में ‘गुंडा’ शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर स्पीकर कल्याण ने कहा कि उन्होंने कार्यवाही देख ली है और मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। स्पीकर ने चेयर पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह इससे आहत हैं।

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वीडियो देखने नहीं पहुंचे कांग्रेस विधायक, स्पीकर ने कहा मर्यादा भंग नहीं होने दूंगा

ब्रेक के बाद स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दो-टूक कहा कि मैंने विपक्ष और सत्तापक्ष के दो-दो सदस्यों को चेंबर में आमंत्रित किया था, ताकि पूरे घटनाक्रम की वीडियो देखी जा सके। लेकिन कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं आया, जो गलत है।

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उन्होंने चेंबर में देखी एक वीडियो का जिक्र करते हुए विपक्ष पर ही आरोप लगा दिया कि सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की गई। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आग्रह किया कि वे इस वीडियो को सदन में ही चलवाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

इस मांग को खारिज करते हुए स्पीकर ने कहा कि वे सदन की मर्यादा को भंग नहीं होने देंगे। उनके उस कथन पर कांग्रेसी भड़क चुके थे। हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक फिर से स्पीकर वेल तक पहुंच गए थे।

विधायक शकुंतला खटक को छह मार्शलों ने घेरा

नेम किए विधायकों को सदन से बाहर करने के लिए मार्शलों ने मोर्चा संभाले रखा। पहले तो उन्होंने विधायकों से बाहर निकलने का आग्रह किया और जब विधायक टस से मस नहीं हुए और नारेबाजी जारी रखी तो उन्हें पकड़कर घसीटते हुए सदन से बाहर लेकर गए। एक विधायक को बाहर करने के लिए चार से पांच मार्शलों को मोर्चा संभाला पड़ा। शकुंतला खटक को बाहर करने के लिए छह महिला मार्शल डटी रहीं।

हुड्डा से जुड़े दो वीडियो आए सामने

सदन में हंगामे के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े दो वीडियो सामने आए हैं। पहले में हुड्डा के सिर पर पुलिस कर्मी द्वारा हाथ मारने का वीडियो है। दूसरे में हुड्डा जब सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वे पुलिस कर्मी को कोहनी मारते हुए दिखे।

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