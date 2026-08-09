हरियाणा में मानसून सत्र बुलाने की तैयारी, 13 को कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर; कई विधेयकों पर होगी चर्चा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जिसमें मानसूत्र की तिथि पर मुहर लगेगी। पिछली कैबिनेट बैठक में अटके चार प्रस्तावाें पर भी अगली बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा में पारित किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।

इससे पहले 28 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें रखे गए 26 प्रस्तावों में से 22 को मंजूरी मिल गई थी। बैठक में जो चार प्रस्ताव टालने पड़े, उनमें शामिल एजेंडा नंबर-17 अंबाला कैंट की फ्री-होल्ड पालिसी से जुड़ा था।

तब मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पालिसी से जुड़े प्रस्ताव को पास कराने की कोशिश की, लेकिन बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज के विरोध के चलते यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टालना पड़ा। विज ने पालिसी के जिन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई हैं, उन्हें दुरुस्त करते हुए प्रस्ताव को फिर से कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है।

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को समाप्त हो जाएगा वीरवार को दोपहर बाद तीन बजे हरियाणा सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल स्थित मुख्य कमेटी रूम में होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए हालांकि अभी प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को समाप्त हो जाएगा।

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हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के अंतिम या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में बुलाने की तैयारी है। मानसून सत्र में आधा दर्जन से अधिक विधेयक पारित कराए जाने हैं। इनमें प्रशासनिक सुधार, विभागीय नियमों में संशोधन और जनहित से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।