Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Haryana Assembly: काले कपड़ों में पूरी कांग्रेस, तो बागियों ने चुना अपना रंग, विनेश फोगाट और जरनैल सिंह का अलग अंदाज

By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Thu, 27 Aug 2026 08:17 PM (IST)

कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया। हालांकि, पार्टी से निलंबित पांच ...और पढ़ें

सदन में एक तरफ इनेलो विधायक, दूसरी तरफ काले कपड़े में विरोध करते कांग्रेस विधायक।

सदन में एक तरफ इनेलो विधायक, दूसरी तरफ काले कपड़े में विरोध करते कांग्रेस विधायक।

HighLights

  1. कांग्रेस ने मानसून सत्र में काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया

  2. पांच निलंबित कांग्रेस विधायकों ने विरोध से खुद को अलग रखा

  3. विनेश फोगाट भी काले कपड़ों के विरोध में शामिल नहीं हुईं

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के भीतर सिर्फ मुद्दों की राजनीति नहीं दिखी, बल्कि कपड़ों के रंग और विधायकों की देहभाषा ने भी बहुत कुछ कह दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का पूरा कुनबा सरकार को घेरने के लिए काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचा, लेकिन पार्टी से निलंबित पांच कांग्रेस विधायकों ने इस सामूहिक विरोध से खुद को पूरी तरह अलग रखा।

किसी ने सफेद कुर्ता-पायजामा पहना था तो किसी ने क्रीम या रंगीन सूट। रतिया के विधायक जरनैल सिंह तो सदन के भीतर कांग्रेस के विरोध के बीच खुलकर भाजपा के पाले में खड़े नजर आए।

राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के आरोप में कांग्रेस इन पांचों विधायकों को निलंबित कर चुकी है। हालांकि विधानसभा के रिकॉर्ड में अभी भी वे कांग्रेस के विधायक हैं। यही संवैधानिक स्थिति सदन के भीतर एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर पैदा कर रही थी। कागजों में वे कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उनके तेवर और राजनीतिक दूरी कांग्रेस से अलग रही।

कांग्रेस विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ विरोध का फैसला किया था। इसका असर उनके पहनावे में साफ दिखाई दिया। कुछ विधायक सिर से पैर तक काले कपड़ों में थे तो कुछ ने सिर्फ काली शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता पहन रखा था। महिला विधायकों की चुन्नियां भी काले रंग में थीं। सदन में विरोध के दौरान कांग्रेस विधायक स्पीकर वेल तक पहुंचे और नारेबाजी की, लेकिन पांचों निलंबित विधायक अपनी सीटों पर बैठे रहे।

पुन्हाना के मोहम्मद इलियास और हथीन के मोहम्मद इसराइल सफेद कुर्ता-पायजामा में थे। नारायणगढ़ की शैली चौधरी क्रीम रंग के प्रिंटेड परिधान में दिखीं, जबकि सढ़ौरा की विधायक रेणु बाला ने रंगीन सूट पहना था। रतिया के जरनैल सिंह सफेद कुर्ता-पायजामा और सियान रंग की पगड़ी में थे। कपड़ों के ये रंग विधानसभा के भीतर कांग्रेस से उनके राजनीतिक फासले की अलग-अलग तस्वीर पेश कर रहे थे।

सबसे मुखर जरनैल सिंह रहे। कांग्रेस और भाजपा के बीच जब सदन में टकराव बढ़ा तो वह भाजपा विधायकों के बीच जाकर खड़े हो गए। भाजपा भी राज्यसभा चुनाव के बाद से इन पांचों विधायकों को अपने आयोजनों में लगातार तवज्जो देती रही है। सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान मिलना इस बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत माना जा रहा है।

ओलिंपियन विनेश फोगाट का अलग ही अंदाज

इस पूरी तस्वीर में जुलाना की कांग्रेस विधायक और ओलिंपियन विनेश फोगाट का अंदाज भी चर्चा में रहा। उन्होंने कांग्रेस के साथ काले कपड़ों में विरोध करने के बजाय महरूम रंग का सूट पहना हुआ था।

जब कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे, तब विनेश एक-दो बार अपनी सीट से उठीं जरूर, लेकिन न तो जोरदार नारे लगाए और न ही वेल में पहुंचीं। आने वाले दिनों में ये पांच विधायक कांग्रेस के लिए सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि सदन के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरण का सबसे बड़ा संकेत बन सकते हैं।