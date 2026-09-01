हरियाणा सदन में CM का तंज- आपने कोहनी मारकर पुलिस की कमर तोड़ दी, हुड्डा का पलटवार- मैंने ऐसा किया है तो FIR कराओ

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन वीरवार को विधानसभा गेट के बाहर कांग्रेस विधायकों और चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारियों में धक्का-मुक्की का मुद्दा सोमवार को भी सदन में छाया रहा। "गुंडागर्दी" पर हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा करते हुए तंज कसा कि आपने कोहनी मारकर पुलिस वालों की कमर तोड़ दी।

इस पर पलटवार करते हुए हुड्डा ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया है तो मेरे खिलाफ एफआइआर दर्ज करा दो। वहीं, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली कि जिस पुलिसकर्मी को कोहनी मारी गई, उसके साथ इंसाफ कैसे होगा।

हुड्डा ने दी चुनौती हुड्डा ने चुनौती दी कि आपके कहने से एफआइआर दर्ज नहीं होती तो सदन से इस्तीफा दे जाओ। प्रश्नकाल खत्म होते ही कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा ने विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘गुंडागर्दी’ शब्द का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने जवाब में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी को ‘कोहनियां मारकर उसकी कमर तोड़ने’ का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।

हुड्डा ने कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। मामला जब शांत हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नियम भी साफ कर दिए। मुख्य गेट से ही विधानसभा परिसर शुरू हो जाता है।

गेट के अंदर आने के बाद किसी तरह का प्रदर्शन या धरना नहीं किया जा सकता। समानांतर सत्र चलाने तथा पोस्टर या तख्ती लेकर आने की भी अनुमति नहीं होती। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सत्र से पहले पुलिस और विधानसभा के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक होती है।

हम हुड्डा से सीखते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चलते मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड्डा सदन के बहुत वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्य हैं। हम उनसे सीखते भी हैं। हालांकि हम उस रास्ते पर नहीं चलते, जो ये सिखाते हैं। हमारा रास्ता अलग है। रही बात गुंडागर्दी को लेकर उनके द्वारा कही गई बात की, तो पूरी कार्यवाही और संदर्भ को देखा जा सकता है। उनका किसी का अपमान करने का आशय नहीं था। कांग्रेस विधायकों द्वारा नारे लगाए जा रहे थे कि "इनकी तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है।" उन्होंने केवल इतना कहा था कि “गुंडागर्दी हमारी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से चल रही है।” ।

सज्जन कुमार का अनुयायी बताने पर भड़के कांग्रेसी सदन में माहौल गरमा गया जब अनिल विज ने कहा कि "सज्जन कुमार के अनुयायी सुन लीजिए।" इस पर कांग्रेस विधायकों ने सदन ने में हंगामा शुरू कर दिया तो स्पीकर विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि "नेम करने के लिए मजबूर मत कीजिए।" काले कपड़ों पर विवाद के बीच विज ने कहा कि हुड्डा की यादाश्त कम हो गई है।