गुरुग्राम के बिलासपुर और झज्जर के कुलाना के बीच सड़क होगी फोरलेन, प्रोजेक्ट के लिए 555 करोड़ रुपये मंजूर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले के बिलासपुर से झज्जर जिले के कुलाना तक सड़क को फोरलेन करने के लिए 555.83 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है।

परियोजना के तहत पटौदी शहर में फ्लाईओवर बनाने के साथ हेली मंडी में रेलवे क्रासिंग संख्या 45-ए पर मौजूदा दो लेन के रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को चार लेन का किया जाएगा।

लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बिलासपुर से कुलाना तक सड़क को फोरलेन करने की परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पटौदी शहर में फ्लाईओवर और हेली मंडी में रेलवे ओवरब्रिज को चार लेन का करने का प्रविधान शामिल किया है। परियोजना के तहत बिलासपुर से कुलाना तक सड़क को फोरलेन किया जाएगा।