हरियाणा: परियोजनाओं में लेटलतीफी पर गुरुग्राम-थानेसर की एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट, मंत्री गंगवा ने कार्रवाई के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने परियोजनाओं में लेटलतीफी पर कुरुक्षेत्र के थानेसर और गुरुग्राम की एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया है। कुछ स्थानों पर एक ही ठेकेदार द्वारा कई-कई कार्य लेने के कारण परियोजना समय पर पूरा नहीं हो पा रही। इस पर मंत्री ने काम को एक साल तक भी पूरा नहीं कर पाने वाली एजेंसी पर कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को कहा है।

हरियाणा निवास में बुधवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि नियमानुसार अधिक टेंडर कार्य लेना गलत नहीं है, लेकिन सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे होने चाहिए। किसी भी प्रकार की लेटलतीफी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार की लेटलतीफी का खामियाजा जनता क्यों भुगते।

किसी भी कार्य के पूर्ण होने के तीन माह के भीतर वित्तीय क्लोजिंग सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी एजेंसी को भुगतान को लेकर परेशानी न हो। सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में देरी स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए सभी अधिकारियों को नियमित मानिटरिंग करनी होगी। हेडक्वार्टर से टीमें भेजकर कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाए तथा गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।

अधिक माइंस वाले टेंडरों पर विशेष नजर रखने, खराब हालत की सड़कों की नई सड़क बनने तक मरम्मत सुनिश्चित करने तथा पिछली डीएलपी अवधि (दोष दायित्व अवधि) की सड़कों की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में 16 हजार 435 किलोमीटर सड़क डीएलपी के दायरे में है, जबकि 6019 किलोमीटर डीएलपी से बाहर है।

मंत्री ने कहा कि इनमें से जो खस्ताहाल सड़क जब तक नई नहीं बन जाती, तब तक पैचवर्क और गड्ढों को भरने का काम जरूर पूरा किया जाए। अधिकारी स्वयं ‘म्हारी सड़क’ एप पर प्राप्त शिकायतों को प्रतिदिन देखें और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में फील्ड कर्मचारियों, विशेषकर बेलदारों की फील्ड में उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 28 नए रोड रोलर मिलेंगे प्रदेश में जल्द ही आधुनिक उपकरणों से युक्त पैच वैन शुरू की जाएगी। वर्तमान में 28 नए रोड रोलर विभाग को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि शेष 28 की डिलीवरी शीघ्र होगी। 11 माडल रोड पर काम चल रहा है, जबकि 23 और माडल रोड विकसित करने के लिए सड़कों की पहचान कर ली गई है।