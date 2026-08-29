Gurugram Blast: हिसार निवासी विनय ने मां की बीमारी का हवाला देकर मांगी जमानत, NIA कोर्ट ने ठुकराई

जागरण संवाददाता, पंचकूला। दो साल पहले गुरुग्राम में हुए ब्लास्ट मामले में जेल में बंद आरोपित विनय को मां की गंभीर बीमारी के आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी।

पंचकूला स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने शनिवार को उसकी अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विनय के खिलाफ चंडीगढ़ में भी एक मामला लंबित है, जिसमें वह हिरासत में है।

हिसार निवासी 22 वर्षीय विनय ने मां की बिगड़ती तबीयत और उनके इलाज के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। बचाव पक्ष ने बताया कि उसकी मां गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और बिस्तर पर हैं। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए लगातार सहायता की जरूरत है। बुजुर्ग पिता अकेले उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं।

आतंकी संगठन से जुड़ने का आरोप एनआईए के अनुसार आरोपित विनय 10 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित नाइट क्लबों के बाहर ब्लास्ट में शामिल था। गुरुग्राम में हुए विस्फोटों से जुड़े मामले में उस पर यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है।

अभियोजन का आरोप है कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) का सक्रिय सदस्य था और नामित आतंकी सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ से जुड़े नेटवर्क में काम कर रहा था। उस पर विस्फोटक सामग्री के पहुंचाने और आतंकी फंड की आवाजाही में सहयोग करने का आरोप है।

एनआईए ने किया जमानत का विरोध एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मां के मेडिकल दस्तावेज सही हैं, लेकिन उनका इलाज एम्स झज्जर में चल रहा है और परिवार में अन्य सदस्य भी हैं। जांच एजेंसी ने विनय को गंभीर फ्लाइट रिस्क बताते हुए कहा कि मामले के कई आरोपित फरार हैं और विदेश में हैं।