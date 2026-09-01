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हरियाणा में गेस्ट टीचर्स होंगे नियमित! नायब सरकार पूरा करेगी मनोहर वादे

By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:38 PM (IST)

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण पर सकारात्मक रुख दिखाया है।

गेस्ट टीचर्स पर मनोहर वादे को पूरा करेगी नायब सरकार!

गेस्ट टीचर्स पर मनोहर वादे को पूरा करेगी नायब सरकार!

HighLights

  1. मुख्यमंत्री सैनी ने गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण पर सकारात्मकता दिखाई

  2. अधिकारियों को नियमितीकरण की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए

  3. गेस्ट टीचर्स को 21 साल बाद न्याय की उम्मीद जगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया है।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की मौजूदगी में गेस्ट टीचर्स के सभी संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति के साथ हुई वार्ता में मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव को गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए बोला है।

गेस्ट टीचर्स की उम्मीद बढ़ी

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर पहले ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से रिपोर्ट मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गेस्ट टीचर्स को नियमित करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की सलाह दी थी। इस दौरान गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की मांग विपक्षी विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा में भी उठाई।

साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश के गेस्ट टीचर्स को पहली कलम से पक्का करने का वादा किया था। इसके बाद राज्य में मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं।

ऐसे में 21 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 12 हजार गेस्ट टीचर्स को उम्मीद है कि नायब सरकार उनके नियमितीकरण के जरिए मनोहर लाल के उस अधूरे वादे को पूरा करेगी। इस दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई बैठक और सरकार के सकारात्मक रुख ने गेस्ट टीचर्स की उम्मीदों को एक बार फिर मजबूत किया है।

गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यह अहम बैठक सोमवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद देर रात विधानसभा सचिवालय में हुई।

बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता भी मौजूद रहे। गेस्ट टीचर्स संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान के मुताबिक, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ही मुख्यमंत्री के सामने गेस्ट टीचर्स की पूरी मांग और उनके नियमितीकरण से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से रखा। शिक्षा मंत्री लगातार गेस्ट टीचर्स की मांग को गंभीरता से लेते हुए उनके साथ खड़े हैं।

डॉ. अजय लोहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचर्स की समस्या के जल्द समाधान के लिए आधिकारिक स्तर पर बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि अगली बैठक में इस मामले को लेकर काफी कुछ फाइनल किया जाएगा। इससे गेस्ट टीचर्स को उम्मीद जगी है कि सरकार अब उनके नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठा सकती है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिक्षक नेता मैना यादव, कुलदीप झरोली, कृष्ण धारसूल, राजेंद्र शास्त्री, पारस शर्मा और नरेंद्र संधू ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का विशेष रूप से आभार जताया और साथ ही विपक्षी विधायकों द्वारा उनकी मांग को आवाज देने की सराहना की।

उधर, विधानसभा में भी गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। मंगलवार को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार से गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की मांग रखी।

फतेहाबाद के कांग्रेस विधायक बलवान दौलतपुरिया ने कहा कि भाजपा ने 2014 में पहली कलम से गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वादा किया था और अब सरकार को अपना यह वादा पूरा करना चाहिए। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल और जगाधरी के अकरम खान ने भी गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की मांग उठाई।

कॉलेज लेक्चरर पक्के तो गेस्ट टीचर्स क्यों नहीं

डॉ. अजय लोहान और मैना यादव ने बताया कि गेस्ट टीचर्स वर्ष 2014 की नीति में निर्धारित सभी शर्तें और नियम पूरे करते हैं। कॉलेज लेक्चरर और गेस्ट टीचर्स के लिए उस समय लगभग एक जैसे नियम व शर्तें थीं, लेकिन कॉलेज लेक्चरर वर्ष 2014 से नियमित हो चुके हैं, जबकि गेस्ट टीचर्स आज भी अपने नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स पिछले 21 वर्षों से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें अब न्याय की उम्मीद जगी है।