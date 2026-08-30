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नायब सैनी सरकार का बड़ा फैसला, परिवार पहचान पत्र में आय की गड़बड़ी सुधारने के लिए हरियाणा में चलेगा विशेष अभियान

By Anurag Aggarwa Edited By: Anku Chahar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:36 PM (IST)

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाएगी।

परिवार पहचान पत्र में आय की गड़बड़ी सुधारने के लिए हरियाणा में चलेगा विशेष अभियान (फोटो: जागरण)

परिवार पहचान पत्र में आय की गड़बड़ी सुधारने के लिए हरियाणा में चलेगा विशेष अभियान (फोटो: जागरण)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र (फैमिली आइडी) में आय संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर इस अभियान के तहत आय से जुड़ी त्रुटियों और विसंगतियों का सत्यापन ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार केवल आय संबंधी गलती के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

पीपीपी कोआर्डिनेट डा. सतीश खोला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ग्राम सभाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभाओं में निर्धारित कोरम पूरा कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्राप्त जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आय संबंधी शिकायतों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अभियान का पहला चरण दो अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की रूपरेखा और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डा. खोला ने कहा कि फैमिली आइडी में आय का सही और अद्यतन विवरण सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आय संबंधी शिकायत वाले परिवारों से संबंधित ग्राम सभा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।