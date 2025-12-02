छात्रों के लिए खुशखबरी! हरियाणा में यूनिवर्सिटी खोलेगा कनाडा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कनाडा ने हरियाणा के साथ ऊर्जा, खनन, शिक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की पेशकश की है। साथ ही हरियाणा में एक विश्वविद्यालय खोलने में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वेस्ट टू एनर्जी, बिजली उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है।

भारत में कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट की। बैठक में निर्णय लिया गया कि फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से हरियाणा और कनाडा के निवेश प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाएगा।

अनुमति प्रक्रियाओं के सरलीकरण, विभागों के बीच समन्वय सहित सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हरियाणा की तीव्र आर्थिक वृद्धि, मजबूत औद्योगिक आधार और निवेश अनुकूल नीतियों को देखते हुए कनाडा ने राज्य के साथ अपने आर्थिक व रणनीतिक जुड़ाव को और सुदृढ़ करने में रुचि व्यक्त की है।

हरियाणा और कनाडा के बीच यह पहल राज्य में निवेश के नए द्वार खोलेगी, रोजगार सृजन को गति देगी और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत बनाएगी। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को उत्तरी भारत का सबसे विश्वसनीय वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए। कनाडा के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आकर्षित करने संबंधी विस्तृत रोडमैप पर भी विचार विमर्श किया ताकि दोनों पक्षों के व्यावसायिक संबंध और अधिक मजबूत तथा परिणाम मुखी बन सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करने और प्रदेश को विकास के नए आयामों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भी विस्तृत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।