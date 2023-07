अग्निवीर वायु में भर्ती के लिए युवाओं के पास सुनहरा मौका, आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन; 27 अगस्त तक करें अप्लाई

Agniveer Vayu online registration 2023 अग्रिपथ योजना के तहत भारतीय वायु सेना में अग्रिवीर वायु की भर्ती के लिए चार राज्य हरियाणा पंजाब हिमाचल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं से ऑलनाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत आज से ही यानी 27 जुलाई से हो गई है। बता दें आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक है।

अग्निवीर वायु में भर्ती के लिए युवाओं के पास सुनहरा मौका, आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

