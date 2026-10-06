हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का सुनहरा मौका, 16 से 20 नवंबर तक होंगी विभागीय परीक्षाएं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति का मौका मिला है। प्रदेश सरकार ने विभागीय परीक्षाओं का कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है। विभागीय परीक्षाएं 16 नवंबर से 20 नवंबर तक पंचकूला के सेक्टर-12-ए स्थित सार्थक राजकीय एकीकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जाएंगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक विभागीय परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को 23 अक्टूबर तक विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक सचिव के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। केंद्रीय परीक्षा समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षाएं निर्धारित दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी। प्रातःकालीन सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक तथा सायंकालीन सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

16 नवंबर को सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद के अभ्यर्थियों तथा तहसीलदारों के लिए क्रिमिनल ला प्रथम प्रश्न-पत्र एवं सिविल लाा की परीक्षा होगी। वन विभाग के लिए वन विधि एवं भू-राजस्व, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा मत्स्य विभाग के लिए लेखा तथा विभागीय नियमों, विकास एवं पंचायत विभाग के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के लिए प्रश्न पत्र-1 विकास एवं योजना, पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए प्राक्कलन एवं लागत निर्धारण (विद्युत)-1, लोक निर्माण विभाग विशिष्टियां-1 और वन्यप्राणी संरक्षण विभाग के लिए लेखा एवं विभागीय नियमों से सम्बन्धित परीक्षा भी इसी दिन होगी।

17 नवंबर को सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद के अभ्यर्थियों तथा तहसीलदारों के लिए क्रिमिनल ला द्वितीय प्रश्न-पत्र एवं वित्तीय नियमों की परीक्षा होगी। वन विभाग के लिए प्रक्रिया एवं लेखा और हिंदी, सहकारिता विभाग के लिए लेखा, विकास एवं पंचायत विभाग के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के लिए विकास योजना प्रश्नपत्र-2, पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए विद्युत सम्प्रेषण एवं वितरण-2 परीक्षा तथा डिजाइन-2 की परीक्षा भी इसी दिन होगी।

18 नवंबर को सहायक आयुक्तों एवं ईएसी पद के उम्मीदवारों के लिए तथा तहसीलदारों के लिए क्रिमिनल ला तृतीय प्रश्न-पत्र, जिसमें जेल संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं, और राजस्व कानून प्रथम प्रश्न-पत्र होगा। कारागार विभाग के लिए पंजाब जेल मैनुअल तथा संबंधित विषयों की परीक्षा, विकास एवं पंचायत विभाग के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के लिए बजट एवं लेखा प्रश्नपत्र-3, पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए मैनुअल आफ आर्डर्स, लेखा एवं कार्यालय प्रक्रिया की परीक्षा (विद्युत) तथा निर्वाचन विभाग के सहायक और इलेक्शन कानूनगो के लिए इलेक्शन ला-1 की परीक्षा होगी।

19 नवंबर को सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त तथा अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद के अभ्यर्थियों और तथा तहसीलदारों के लिए स्थानीय निधि तथा राजस्व विधि द्वितीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा होगी। कारागार विभाग के लिए क्रिमिनल ला प्रश्नपत्र-3 तथा वित्तीय नियम प्रश्नपत्र-4, विकास एवं पंचायत विभाग के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र-4 (सम्बद्ध अधिनियम), पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग समूह के एसडीओ के लिए विद्युत अधिनियम एवं संबंधित तकनीकी विषयों की परीक्षा होगी।