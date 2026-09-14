हरियाणा में ग्रुप-D कर्मचारियों को लिपिक बनने का मौका, 5 साल की सेवा और 12वीं पास होना जरूरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के स्थानीय निकायों में अब लिपिकों के 20 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरे जाएंगे। पदोन्नति से लिपिक बनने के लिए विभिन्न पदों पर पांच साल की सेवा और बारहवीं पास होना जरूरी होगा।

प्रदेश सरकार ने नगर निगमों और पालिकाओं के भर्ती तथा सेवा नियमों में बदलाव किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और शर्तें) सेवा नियम 1998 को संशोधित करते हुए हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और शर्तें) सेवा (संशोधन) नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है।