गीता जयंती महोत्सव! श्लोकों से गुंजायमान हुआ पंचकूला, भव्य शोभा यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तहत सोमवार को पंचकूला आध्यात्मिक उत्साह से सराबोर रहा। शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

शोभा यात्रा में सैकड़ों विद्यार्थी, विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक झांकियां, वाद्य दल तथा स्थानीय संगठनों की सहभागिता देखने को मिली। पूरे मार्ग में गूंजते गीता के श्लोकों ने माहौल को पवित्रता से भर दिया।

शोभा यात्रा राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, सेक्टर-14 से प्रारंभ हुई, जहां तीन दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन चल रहा है। आकर्षक झांकियों में श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद, गीता के उपदेश, महाभारत प्रसंग तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया।

विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने रथों पर खड़े होकर गीता श्लोकों का उच्चारण किया, जिससे लोगों में उत्साह और श्रद्धा की भावना जागृत हुई। महोत्सव के दौरान जिले के चारों खंडों के लगभग 3300 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से गीता के 18 अध्यायों के 18 श्लोकों का वैश्विक पाठ भी किया।