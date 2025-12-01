Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गीता जयंती महोत्सव! श्लोकों से गुंजायमान हुआ पंचकूला, भव्य शोभा यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    पंचकूला में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी और झांकियां शामिल हुईं। राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय से शुरू हुई शोभा यात्रा में गीता के उपदेशों को दर्शाया गया। महोत्सव में 3300 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन गीता पाठ किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    शोभा यात्रा राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, सेक्टर-14 से प्रारंभ हुई।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तहत सोमवार को पंचकूला आध्यात्मिक उत्साह से सराबोर रहा। शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

    शोभा यात्रा में सैकड़ों विद्यार्थी, विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक झांकियां, वाद्य दल तथा स्थानीय संगठनों की सहभागिता देखने को मिली। पूरे मार्ग में गूंजते गीता के श्लोकों ने माहौल को पवित्रता से भर दिया।

    शोभा यात्रा राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, सेक्टर-14 से प्रारंभ हुई, जहां तीन दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन चल रहा है। आकर्षक झांकियों में श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद, गीता के उपदेश, महाभारत प्रसंग तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया।

    1255

    विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने रथों पर खड़े होकर गीता श्लोकों का उच्चारण किया, जिससे लोगों में उत्साह और श्रद्धा की भावना जागृत हुई। महोत्सव के दौरान जिले के चारों खंडों के लगभग 3300 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से गीता के 18 अध्यायों के 18 श्लोकों का वैश्विक पाठ भी किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें से 500 विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर से और लगभग 2800 विद्यार्थी पिंजौर, बरवाला, मोरनी और रायपुररानी ब्लाक के विद्यालयों से जुड़े। भव्य शोभा यात्रा के समापन के बाद गीता जयंती में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन सुशील शर्मा ने किया।

    कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवी नगर, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. खुशीला, कॉलेज स्टाफ तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।