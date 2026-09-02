हरियाणा में 19 महीनों में 396 लोगों को मिलीं गैंगस्टरों की धमकियां, 12 साल में बंद हुए 928 स्कूल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के सवालों पर सरकार की ओर से सदन में रखे गए आंकड़ों ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं।

सरकार के जवाब के मुताबिक, पिछले 19 महीनों में प्रदेश में गैंगस्टरों की ओर से 396 लोगों को धमकियां दी गईं, जबकि दूसरी ओर पिछले 12 वर्षों में राज्य के 1562 स्कूल बंद हुए हैं। इन आंकड़ों ने एक तरफ गैंगस्टर गतिविधियों के दायरे और दूसरी तरफ स्कूलों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



पूजा चौधरी ने सरकार से गैंगस्टरों की ओर से धमकियां पाने वाले लोगों की संख्या के साथ-साथ उनका पूरा ब्योरा भी मांगा था। सरकार ने सदन में बताया कि पिछले 19 महीनों में कुल 396 लोगों को धमकियां मिलीं। इनमें 338 व्यापारी, 25 जनप्रतिनिधि और 33 अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से कुल 691 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं।

366 लोगों को सुरक्षा पर खर्च सरकार के अनुसार, धमकी पाने वाले 396 लोगों में से 366 को सरकारी खर्च पर सुरक्षा दी गई है, जबकि 20 लोगों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। शेष 10 लोगों को आंशिक रूप से सरकारी और निजी भुगतान के आधार पर सुरक्षा दी गई है। हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने धमकी पाने वाले लोगों के नामों का ब्योरा सदन में देने से इन्कार कर दिया।



दूसरे सवाल के जवाब में सरकार ने वर्ष 2014 से 2025 तक प्रदेश में बंद हुए स्कूलों की संख्या का आंकड़ा सदन के पटल पर रखा। इसके मुताबिक, इस अवधि में 245 प्राथमिक, 202 माध्यमिक और 481 उच्च विद्यालय बंद हुए। वहीं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 634 की बढ़ोतरी हुई।

2014 में हरियाणा में 8895 प्राथमिक स्कूल खुले सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में प्रदेश में 8895 प्राथमिक स्कूल थे, जो 2025 में घटकर 8650 रह गए। माध्यमिक स्कूलों की संख्या 2411 से घटकर 2209 और उच्च विद्यालयों की संख्या 1383 से घटकर 902 रह गई। इसके विपरीत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1876 से बढ़कर 2510 हो गई।