हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा AIIMS दिल्ली में भर्ती, बेटे दीपेंद्र ने दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मंगलवार देर शाम अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें जांच के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनके जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए।

हुड्डा के बेटे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिता की तबीयत को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें रूटीन जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी तरह की अन्य परेशानी की बात नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा के मुताबिक, बुधवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की ओर से आयोजित आंदोलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के साथ प्रदर्शन में भाग लिया था। आंदोलन के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर भी सामने आई थी।