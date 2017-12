गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ एफअाइआर दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध ट्वीट कर जानकारी दी है।

जेएनएन, चंडीगढ़। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ एफअाइआर दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध ट्वीट किया है। विज ने कहा है कि गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही अब अस्‍पताल का लाइसेंस रद होने का खतरा बढ़ रहा है।

बता दें कि सात साल की बच्ची आद्या की मौत और 16 लाख के बिल को लेकर गुरुग्राम का फोर्टिस अस्‍पताल के खिलाफ जांच के लिए हरियाणा सरकार ने जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी ने फोर्टिस अस्‍पताल को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद हरियाणा सरकान ने फोर्टिस अस्‍पताल के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने सहित अन्‍य कार्रवाई करने का ऐलान किया था। सरकार ने उसका लाइसेंस रद कराने को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) को पत्र भी लिखा है।

Health Department has registered an FIR in Sushant Lok Police Station against Fortis Hospital. The death was caused due to utter medical negligence: Anil Vij, Haryana Health Minister on death due to dengue in Gurugram's Fortis Hospital pic.twitter.com/RH8h6nJn6p