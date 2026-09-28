हरियाणा के किसानों के लिए गुड न्यूज! बागवानी फसलों की खेती पर मिलेगा 1.40 लाख रुपये तक का अनुदान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रविधान’ योजना लागू की है। इसके तहत फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

नए फलदार बाग लगाने पर किसानों को 24,500 रुपये से 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा। मसालों की खेती के लिए 15,000 से 30,000 रुपये, फूलों के लिए 8,000 से 40,000 रुपये और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देने का प्रविधान किया गया है।

सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 25,500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। यह लाभ मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप या बांस की स्टेकिंग जैसे एकीकृत माडल अपनाने पर दिया जाएगा।

योजना के तहत फलों के नए बाग और मसालों की खेती के लिए अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है। सब्जियों के लिए सामान्य वर्ग के किसान अधिकतम 5 एकड़ और अनुसूचित वर्ग के किसान 1 एकड़ तक लाभ ले सकते हैं। फूलों और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए भी अधिकतम 5 एकड़ की सीमा तय की गई है।