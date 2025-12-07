लिफ्ट में फंसे लोग, सांसें फूली, मदद के लिए चिल्लाए, पंचकूला पुलिस ने आधे घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाले

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-17 स्थित एक घर की लिफ्ट में एक परिवार के छह लोग फंस गए। आधा घंटा मदद मांगते रहे। उनकी सांसें फूलने लगी थी। आखिरकार ईआरवी 708 टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।

शनिवार रात पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि सेक्टर-17 स्थित एक मकान में लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए हैं। लिफ्ट चल नहीं रही है और उसमें मौजूद लोग घबराए हुए हैं।

टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच कर लोगों से बात की और उनको भरोसा दिलाया कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकला लिया जाएगा। इस पर लोग सामान्य हुए और बाद में उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। परिवार करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा था।