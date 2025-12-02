हरियाणा: SIR में कई BLO की मौत से गुस्साए कर्मचारी, देशभर में प्रदर्शन करने का एलान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान विभिन्न स्थानों पर दो दर्जन से अधिक खंड स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मौत को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आज बुधवार को पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। महासंघ ने मृतकों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि एसआइआर में बीएलओ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है जिससे वे आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहे हैं। आत्महत्या करने से पहले कुछ बीएलओ के हृदयविदारक विडियो भी सामने आएं हैं, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें बगैर कोई ट्रेनिंग दिए यह काम सौंप दिया गया है। अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वे भारी मानसिक तनाव से काम करने पर मजबूर हैं।