    हरियाणा: SIR में कई BLO की मौत से गुस्साए कर्मचारी, देशभर में प्रदर्शन करने का एलान

    By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    मतदाता सूची पुनरीक्षण में कई बीएलओ की मौत से कर्मचारी आक्रोशित हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आज देशभर में प्रदर्शन करेगा। मृतकों के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग की गई है। बीएलओ पर अत्यधिक काम का दबाव और प्रशिक्षण के अभाव के आरोप लगे हैं, जिससे आत्महत्याएं हो रही हैं।

    File Photo

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान विभिन्न स्थानों पर दो दर्जन से अधिक खंड स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मौत को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आज बुधवार को पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। महासंघ ने मृतकों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है।

    अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि एसआइआर में बीएलओ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है जिससे वे आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहे हैं।

    आत्महत्या करने से पहले कुछ बीएलओ के हृदयविदारक विडियो भी सामने आएं हैं, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें बगैर कोई ट्रेनिंग दिए यह काम सौंप दिया गया है। अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वे भारी मानसिक तनाव से काम करने पर मजबूर हैं।

    लांबा ने कहा कि छात्रों की फाइनल परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद शिक्षकों की ड्यूटी एसआइआर में लगाई गई है। इससे छात्रों की पढ़ाई भी चौपट हो रही है।

    यह कोई अचानक हुई मौतें नहीं हैं, बल्कि गैर-जिम्मेदार और अमानवीय प्रशासनिक प्रक्रिया का सीधा नतीजा है। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करता दिखाई नहीं दे रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।