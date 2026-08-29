सजा सुधार के लिए हो...', 20 साल पुराने चोरी केस में 60 वर्षीय बुजुर्ग को राहत; पंजाब-हरियाणा HC ने घटाई सजा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। करीब दो दशक पुराने चोरी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के दोषी को राहत देते हुए छह माह के कठोर कारावास की सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी अवधि तक सीमित कर दिया।

दोषी तीन माह आठ दिन की सजा काट चुका था। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने लंबे समय तक आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया झेली है और घटना वर्ष 2006 की है। ऐसे में उसके प्रति नरमी बरतना न्यायहित में उचित होगा।



जस्टिस सुखविंदर कौर ने जनरेल सिंह की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश सुनाया। याचिकाकर्ता ने अंबाला के सत्र न्यायाधीश द्वारा 28 मई 2010 को दिए गए फैसले को चुनौती दी थी।



मामला तीन अप्रैल 2006 से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार 24 और 25 मार्च 2006 को छपरा और जंधेरी गांवों से कुछ ट्रांसफार्मर की कुंडलियां चोरी हुई थीं। ये कुंडलियां अंबाला की बिजली वितरण निगम की संपत्ति थीं। जनरेल सिंह और सह-आरोपित गुरमीत को दोषी ठहराया गया तथा छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।





हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि को गुण-दोष के आधार पर चुनौती नहीं दी जा रही है और उनकी मांग केवल सजा की अवधि कम करने तक सीमित है। उन्होंने अदालत से कहा कि प्राथमिकी वर्ष 2006 की है, इसलिए सजा के मामले में नरमी बरती जाए। राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि याचिकाकर्ता किसी नरमी का हकदार नहीं है।



न्यायालय ने कहा कि सजा को प्रतिशोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य दोषी का सुधार और उसे समाज में फिर से शामिल करना भी होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सजा तय करते समय अपराध की प्रकृति, अपराध करने का तरीका, दोषी का आचरण तथा उसके सुधार की संभावना सहित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।



अदालत ने जेल प्रमाणपत्र का अवलोकन करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता छह माह की निर्धारित सजा में से तीन माह आठ दिन की हिरासत भुगत चुका है। न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता की उम्र 60 वर्ष से अधिक है और घटना को करीब 20 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान उसने लंबे समय तक आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया का सामना किया। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का मामला नरमी बरतने योग्य है। न्यायालय ने छह माह के कारावास की सजा को घटाकर उस अवधि तक कर दिया, जो वह पहले ही जेल में भुगत चुका है।



हाई कोर्ट ने संबंधित जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। लंबित विविध आवेदन भी निस्तारित कर दिए गए।







