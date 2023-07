ED ने रियल्टी फर्म IREO के मालिक ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गिरफ्तार, कोर्ट से मांगी रिमांड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी IREO के मालिक और प्रबंध निदेशक ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उसे पंचकुला स्थित निलंबित विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार को कथित रिश्वतखोरी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेशी होने के बाद ईडी ने ललित गोयल के रिमांड की मांग की है।

ED ने रियल्टी फर्म IREO के मालिक ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

पंचकूला, जागरण संवाददाता। Lalit Goyal Arrested: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी IREO के मालिक और प्रबंध निदेशक ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ललित गोयल को पंचकुला स्थित निलंबित विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार को कथित रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने की रिमांड की मांग वहीं, गिरफ्तारी के बाद उसे पंचकूला के ED कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से ललित के खिलाफ रिमांड की मांग की है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया था। क्या है मामला? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अप्रैल में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पूर्व विशेष सीबीआई-ईडी न्यायाधीश सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार और एक अन्य रियल्टी ग्रुप एम3एम के प्रमोटर रूप कुमार बंसल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। बता दें कि, ईडी इस मामले में अब तक चार गिरफ्तारी कर चुकी है।

Edited By: Preeti Gupta