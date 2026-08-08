मनोहर लाल से मिले DUSU अध्यक्ष आर्यन मान, डीयू आने का दिया न्योता

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के अध्यक्ष आर्यन मान ने नई दिल्ली में केंद्रीय बिजली, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ परिसर में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया।

मुलाकात के दौरान दोनों के बीच विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न विषयों और छात्र हितों पर बातचीत हुई। आर्यन ने कहा कि डूसू दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों विद्यार्थियों की आवाज है। छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और विद्यार्थियों तथा सरकार के बीच संवाद को मजबूत करना छात्र संघ की प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने डूसू की गतिविधियों और विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि मनोहर लाल का डूसू परिसर में आगमन विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धक रहेगा। इससे छात्रों को उनके अनुभव और विचार सीधे सुनने का अवसर मिलेगा।