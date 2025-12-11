डॉक्टरों की हड़ताल, पंचकूला में हटाने पहुंची पुलिस, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला समेत प्रदेशभर में डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। मरीजों की परेशानी को समझते हुए सरकार ने चौथे दिन वीरवार को दोपहर बाद चार बजे डॉक्टरों को वार्ता के लिए बुलाया है। डॉक्टरों की हड़ताल का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई होनी है।

वहीं, डॉक्टरों की तीन मांगों पर सरकार ने बुधवार को सहमति जता दी थी। ऐसे में पंचकूला में पुलिस डॉक्टरों का धरना हटाने पहुंची। इस दौरान पुलिस और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन (एचसीएमसीए) के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजेश ख्यालिया के साथ तीखी बहस हुई।