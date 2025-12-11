Language
    डॉक्टरों की हड़ताल, पंचकूला में हटाने पहुंची पुलिस, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    पंचकूला समेत हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने वीरवार को वार्ता के लिए बुलाया है। डॉक्टरों की हड़ताल का ...और पढ़ें

    डॉक्टर बोले-सरकार से मीटिंग के बाद लेंगे फैसला।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला समेत प्रदेशभर में डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। मरीजों की परेशानी को समझते हुए सरकार ने चौथे दिन वीरवार को दोपहर बाद चार बजे डॉक्टरों को वार्ता के लिए बुलाया है। डॉक्टरों की हड़ताल का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई होनी है।

    वहीं, डॉक्टरों की तीन मांगों पर सरकार ने बुधवार को सहमति जता दी थी। ऐसे में पंचकूला में पुलिस डॉक्टरों का धरना हटाने पहुंची। इस दौरान पुलिस और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन (एचसीएमसीए) के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजेश ख्यालिया के साथ तीखी बहस हुई।

    डॉक्टरों ने कहा कि सरकार से मीटिंग होने के बाद ही हड़ताल खत्म करने का फैसला लेंगे। दूसरी तरफ मरीजों की परेशानी को देखते हुए अरविंदर सेठ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 