Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'CET-2025 के आधार पर कितनी भर्तियां पूरी हुईं?', दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार की भर्ती व्यवस्था पर उठाए सवाल

By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Wed, 16 Sep 2026 10:31 PM (IST)

जननायक जनता पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार से सीईटी-2025 भर्ती प्रक्रिया पर मांगा जवाब।

दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार से सीईटी-2025 भर्ती प्रक्रिया पर मांगा जवाब।

HighLights

  1. दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए।

  2. सीईटी-2025 के आधार पर हुई भर्तियों का ब्योरा मांगा।

  3. विभिन्न लंबित भर्तियों और एचपीएससी पारदर्शिता पर चिंता जताई।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के युवा परीक्षा और नौकरी के बीच लंबे इंतजार से परेशान हैं।

जुलाई 2025 में आयोजित सीईटी (सामान्य पात्रता परीक्षा) के बाद सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए कि इसके आधार पर कितनी भर्तियां पूरी हुईं और कितने युवाओं को नियुक्ति मिली। दिग्विजय ने कहा कि सीईटी-2025 की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को हुई थी।

युवाओं को परीक्षा से परेशानी नहीं है, लेकिन परीक्षा के बाद भर्ती की समयसीमा स्पष्ट नहीं होने से असमंजस पैदा होता है। उन्होंने सरकार से अगला सीईटी कब होगा, परिणाम के बाद भर्ती कब तक पूरी होगी और अब तक कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली, इसका जवाब मांगा।

उन्होंने पुलिस, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू और सेनेटरी इंस्पेक्टर समेत विभिन्न पदों की लंबित भर्तियों का मुद्दा भी उठाया। मेवात कैडर में 1,456 प्राथमिक शिक्षक पदों की भर्ती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भर्ती के अलग-अलग चरण और लंबित वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ाते हैं।

दिग्विजय ने एचपीएससी की भर्तियों में पारदर्शिता, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन और आरक्षित वर्ग से जुड़े सवालों पर सरकार से भर्तीवार आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने एचकेआरएन कर्मचारियों की सेवा-सुरक्षा को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाने की बात कही।