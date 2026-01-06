पंचकूला में 2027 की पहली डिजिटल जनगणना की तैयारी जोरों पर, उपायुक्त सतपाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में जनगणना 2027 की तैयारी तेज हो गई है। इसे लेकर उपायुक्त सतपाल शर्मा ने जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसे पूरी गंभीरता व पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जाएगा। पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना उपायुक्त ने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए प्रशासन को अभी से ठोस तैयारियां सुनिश्चित करनी होंगी। उन्होंने सभी संबंधित नोडल अधिकारियों एवं चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सभी कदम समय रहते उठाए जाएं।

डेटा की शुद्धता पर दिया गया जोर इस अहम बैठक में जनगणना कार्य निदेशालय हरियाणा से धीरज कुमार जौहर ने डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया, तकनीकी ढांचे और प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMMS) पोर्टल के माध्यम से जनगणना कार्य की प्रगति और प्रबंधन की सतत निगरानी की जाएगी।

इसके साथ ही स्व-गणना पोर्टल के उपयोग, जनसहभागिता और डेटा की शुद्धता पर भी जोर दिया गया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में 31 दिसंबर 2025 तक क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को अंतिम रूप देने, प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने हेतु अधिसूचना जारी करने, फील्ड पदाधिकारियों की नियुक्ति, झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों की पहचान, विशेष प्रभारों के निर्धारण सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनगणना कार्य निदेशालय हरियाणा को जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन भी दिया।