Haryana News: दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में उठी मुफ्त बिजली-पानी की मांग, आप सांसद ने कसा तंज

Haryana News आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य डा. सुशील गुप्ता ने शहरों में पानी के बिल बढ़ाने को लेकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी लोगों को मुफ्त बिजली-पानी दी जाए। साथ ही पानी के बिलों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने इस बीच दिल्ली और पंजाब का उदाहरण भी दिया।

Haryana News: राज्यसभा सदस्य बोले; सरकार कर रही नमक छिड़कने का काम

