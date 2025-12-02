पंचकूला पुलिस ने हिसार से दबोचा साइबर ठग, खाते में करोड़ों की ट्रांजेक्शन, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों की पुलिस को थी तलाश

वर्क फ्राम होम के नाम पर 9.27 लाख की साइबर ठगी

हिसार से आरोपित गिरफ्तार, 1.33 करोड़ का लेन-देन उजागर



जागरण संवाददाता, पंचकूला। टेलीग्राम के जरिये वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर लोगों से ठगी करने वाले शातिर को पंचकूला की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने हिसार से दबोच लिया है। गांव कुलेरी निवासी सुनील कुमार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान उसके बैंक खातों में एक करोड़ 33 लाख रुपये के लेन-देन का पता चला है। सुनील की तलाश यूपी पुलिस सहित हरियाणा के कई जिलों की पुलिस भी कर रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में पंचकूला निवासी एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वर्क फ्राम होम का झांसा देकर उससे 9.27 लाख रुपये की ऑलाइन ठगी की गई है। पुलिस ने हिसार के गांव कुलेरी निवासी सुनील के खिलाफ केस दर्ज किया था। वह लंबे समय से पुलिस की निगाहों में था और कई बार गिरफ्तारी से बचता रहा था। आखिरकार उसे हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया।

डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन के अनुसार, रिमांड के दौरान आरोपित से हुई प्रारंभिक पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ठगी की रकम में से 4 लाख 18 हजार रुपये आरोपित के बैंक खाते में मिले हैं। इसके अतिरिक्त, उसके बैंक खातों में अन्य साइबर ठगी के मामलों से जुड़े करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपये के लेन-देन का पता चला है।