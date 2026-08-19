CSR साझेदारी से हरियाणा के 23 जिला अस्पतालों को मिलेगी नई ताकत, जरूरतमंद  मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) को साझेदार बनाने की पहल की है। इसके तहत बैंकों, पीएसयू, उद्योगों और कारपोरेट संस्थानों से सहयोग लेकर प्रदेश के सभी 23 जिला सिविल अस्पतालों में जरूरी बायोमेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने और हीमोफिलिया मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने की योजना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में सीएसआर देने वाली संस्थाओं को सक्रिय रूप से इस अभियान से जोड़ें। जिला स्तर पर जरूरत का आकलन कर अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरणों की सूची तैयार की गई है।

बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े इसका उद्देश्य केवल मशीनें उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जिला अस्पतालों को इतना सक्षम बनाना है कि मरीजों को छोटी-बड़ी जांच और उपचार के लिए बार-बार बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े। इस पहल का सबसे मानवीय पक्ष हीमोफिलिया मरीजों को लगातार उपचार उपलब्ध कराना है। प्रदेश में करीब एक हजार पंजीकृत मरीज हैं और इनके इलाज पर सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। समय पर उपचार नहीं मिलने पर विकलांगता, जटिलताओं और कामकाजी क्षमता के नुकसान का खतरा बढ़ता है।

सरकार का मानना है कि सीएसआर सहयोग इन मरीजों के लिए उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कारपोरेट संस्थाएं सीधे चिन्हित उपकरण प्रायोजित करने या मरीजों के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग देने का विकल्प चुन सकेंगी।