'बीजेपी दलित विरोधी है...', राहुल गांधी पर FIR को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन; हुड्डा ने जमकर बोला हमला
चंडीगढ़ में कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने और मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम स्थल के 'शुद्धिकरण' ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस ने राहुल गांधी पर दर्ज FIR रद्द करने की मांग की
मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम स्थल 'शुद्धिकरण' पर FIR की मांग
भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा को दलित विरोधी मानसिकता का बताया
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम स्थल का कथित ‘शुद्धिकरण’ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक, सांसद और पार्टी कार्यकर्ता हरियाणा कांग्रेस कार्यालय के बाहर जुटे और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शन विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले किया गया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायक विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकतर कांग्रेस विधायक मौजूद रहे।
उनके हाथों में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के समर्थन तथा भाजपा के विरोध में नारे लिखी तख्तियां थीं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।
मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसकी स्थिति ‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’ जैसी हो गई है। भाजपा सरकार को जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई।
हुड्डा ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार दलित विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है और हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम स्थल का ‘शुद्धिकरण’ करने वालों को जानबूझकर संरक्षण दे रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अशोक अरोड़ा और विधायक कुलदीप वत्स ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में दलितों के साथ भेदभाव और ऊंच-नीच की मानसिकता को बनाए रखना चाहती है। ऐसी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले राहुल गांधी पर कार्रवाई की जा रही है।
विधायक गीता भुक्कल और शकुंतला खटक ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। विधायक बीबी बत्रा और बलराम दांगी ने कहा कि कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर भाजपा के कथित ‘असली चेहरे’ को जनता के सामने ला रही है।