'माफी मांगे कांग्रेस नेतृत्व', वंदे मातरम् के अपमान पर भड़की हरियाणा BJP; सभी जिलों में कैंडल मार्च निकाल जताया विरोध

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को लेकर सामने आए घटनाक्रम पर हरियाणा भाजपा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता के आह्वान पर रविवार शाम प्रदेश के सभी 27 संगठनात्मक जिलों में कैंडल मार्च निकाले गए। इस दौरान राष्ट्रगीत के सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की स्मृति के प्रति भाजपा ने प्रतिबद्धता व्यक्त की।

भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ केवल एक राष्ट्रगीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभक्ति और देश के स्वाभिमान का अमर प्रतीक है। इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असंख्य देशभक्तों में राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का भाव जगाया। ऐसे राष्ट्रगीत के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर देशवासियों की भावनाओं को आहत करता है।

देश के सामने स्पष्टीकरण दें कांग्रेस नेतृत्व उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी जैसे शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में ‘वंदे मातरम्’ के गायन के दौरान सामने आए घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को देश के सामने स्पष्ट स्पष्टीकरण देना चाहिए।